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"والله لو يقطعوا راسي" دويتو بين حسين محب والتونسية مروة قريعة يكتسح يوتيوب (شاهد)
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 12:16:00 صباحاً

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حسين محب ومروة قريعة
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حسين محب ومروة قريعة

*يمن برس - خاص
أطلق الفنان اليمني حسين محب أول دويتو غنائي له مع "العنصر النسائي" بأغنية "والله لو يقطعوا راسي" التي تجمعه مع المطربة التونسية مروة قريعة.

واكتسح الدويتو الذي نشرته الفنانة التونسية الشابة مروة قريعة على حسابها في "فيسبوك" و "يوتيوب" مواقع التواصل الإجتماعي وحظي بآلاف المشاهدات بعد ساعات من صدوره.

يذكر أن مروة قريعة هي زوجة الفنان اليمني أسامه محبوب الفائز بلقب برنامج "محمد عبده وفنان العرب"، الذي بثته قناة دبي أواخر العام 2015 وشاركت فيه قريعة آنذاك قبل زواجها بمحبوب.
 

 


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خاص - يمن برس

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