الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الأرصاد يحذر من انخفاض الرؤية ورياح شديدة وارتفاع الموج

الأرصاد يحذر من انخفاض الرؤية ورياح شديدة وارتفاع الموج

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

نبه المركز الوطني للأرصاد، الموطنين، خاصة سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب خلال ساعات المساء والصباح الباكر، والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وباب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج.



وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريرٍ بحالة الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، حصل "يمن برس" على نسخة منه إن اجواء غائمة جزئيا تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر مع تكون الشابورة المائية أوالضباب ستكون على المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، اب، تعز لحج وأبين).



مضيفاً أن الأجواء ستكوت غائمة جزئياً إلى غائمة أثناء النهار حيث تتشكل السحب الركامية يرافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الغربية.



وفي أرخبيل سقطرى، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول امطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانًا، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.



أما المناطق الساحلية، السواحل الجنوبية والشرقية، فأجواؤها ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء منها، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 إلى 20 عقدة.



وفي السواحل الغربية، أجواء غائمة جزئيا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.



وبخصوص المناطق الصحراوية، سيكون هناك أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 06 إلى 16 عقدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نبه المركز الوطني للأرصاد، الموطنين، خاصة سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب خلال ساعات المساء والصباح الباكر، والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وباب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج.وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريرٍ بحالة الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، حصل "يمن برس" على نسخة منه إن اجواء غائمة جزئيا تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر مع تكون الشابورة المائية أوالضباب ستكون على المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، اب، تعز لحج وأبين).مضيفاً أن الأجواء ستكوت غائمة جزئياً إلى غائمة أثناء النهار حيث تتشكل السحب الركامية يرافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الغربية.وفي أرخبيل سقطرى، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول امطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانًا، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.أما المناطق الساحلية، السواحل الجنوبية والشرقية، فأجواؤها ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء منها، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 إلى 20 عقدة.وفي السواحل الغربية، أجواء غائمة جزئيا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.وبخصوص المناطق الصحراوية، سيكون هناك أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 06 إلى 16 عقدة.







حالة الطقس اليمن تنبيه



شارك الخبر أصدقاءك:



591

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







