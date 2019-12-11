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قبيلة يمنية تخرج عن صمتها وتوجه تحذيرًا شديد اللهجة للحوثيين

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مسلحين حوثيين

*يمن برس -ذمار

وجهت قبيلة يمنية تحذيراً شديد اللهجة إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على خلفية اعتداءات طالت أفراد من هذه القبيلة في محافظة ذمار وسط البلاد .



ونقلت صحيفة "عكاض"عن مصادر قبلية في محافظة ذمار قولها إن هناك توتراً بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي عقب قيام الأخيرة باختطاف شخصين من أبناء القبيلة الأسبوع الماضي، ولا يزال مصيرهما مجهولا.



وأفادت المصادر أن القبيلة هددت في خطاب وجهته إلى المليشيا بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الممارسات الإجرامية والاعتقالات وتلفيق التهم، معتبرة أن تلك الممارسات تهدف إلى تحقيق إنجازات وهمية على حساب شخصيات وطنية ومحاولة لبث الرعب والخوف في قلوب المجتمع لكنها لن تخيفهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجهت قبيلة يمنية تحذيراً شديد اللهجة إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على خلفية اعتداءات طالت أفراد من هذه القبيلة في محافظة ذمار وسط البلاد .ونقلت صحيفة "عكاض"عن مصادر قبلية في محافظة ذمار قولها إن هناك توتراً بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي عقب قيام الأخيرة باختطاف شخصين من أبناء القبيلة الأسبوع الماضي، ولا يزال مصيرهما مجهولا.وأفادت المصادر أن القبيلة هددت في خطاب وجهته إلى المليشيا بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الممارسات الإجرامية والاعتقالات وتلفيق التهم، معتبرة أن تلك الممارسات تهدف إلى تحقيق إنجازات وهمية على حساب شخصيات وطنية ومحاولة لبث الرعب والخوف في قلوب المجتمع لكنها لن تخيفهم.







قبيلة ذمار الحوثيين



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