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(لا يملكه الحوثيون) ..الأمم المتحدة تكشف معلومات جديدة عن السلاح الذي استهدف أرامكو
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 04:08:00 مساءً

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(لا يملكه الحوثيون) ..الأمم المتحدة تكشف معلومات جديدة عن السلاح الذي استهدف أرامكو
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*يمن برس -متابعات
قالت منظمة الأمم المتحدة، إن جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن لا تمتلك السلاح المسير الذي استهدف شركة "أرامكو" السعودية.


جاء ذلك في التقرير الثامن الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 2231 بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، وقدمه لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء.

 

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "الأناضول" فإن غوتيريش أشار إلى دراسة الأمم المتحدة مخلفات الأسلحة المستخدمة في الهجمات على مدينة عفيف السعودية في مايو/ أيار، ومطار أبها في آب/ أغسطس، ومنشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة لم تتمكن من التأكد بأن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات المذكورة إيرانية الصنع، أو أنها نُقلت بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن.

ولفت إلى استمرار الأمم المتحدة في جمع معلومات إضافية عن الصواريخ والطائرات المسيرة المذكورة وتحليلها، مبينًا أن الحوثيين لا يملكون طائرات مسيرة من هذا النوع.

وأضاف أن الطائرات المسيرة مزودة بجيروسكوب عمودي من "طراز V9" استُخدم في أفغانستان عام 2016، وأن منتج الجيروسكوب المذكور غير معروف بعد.

والجِيروسكوب أو البوصلة الدوارة، هو جهاز يستخدم الدوران لإحداث اتجاه ثابت في الفضاء ويقاوم أي محاولة لتغيير اتجاهه.

ويستعمل الجيروسكوب في الطيران وفي معدات الملاحة، حيث يوفر معلومات عن مسار الطيران دون التأثر بالاضطرابات أو الدوامات الهوائية.


ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

وحملت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية آنذاك، إيران مسؤولية استهداف "أرامكو".


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خاص - يمن برس

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