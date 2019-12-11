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بعد يوم من وصول لجنة التحقيق ..الآلاف يتظاهرون في تعز للمطالبة بسرعة كشف نتائج التحقيق في قضية مقتل "الحمادي"
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 05:43:00 مساءً

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تظاهرة في تعز
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تظاهرة في تعز

*يمن برس -تعز
تظاهر الآلاف في محافظة تعز ، اليوم الأربعاء، تنديدا بحادثة مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي .

وانطلقت المسيرة من منطقة النشمة بمديرية المعافر إلى منطقة العبين بمديرية المواسط حيث يقع مقر اللواء 35 مدرع.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بمقتل العميد الحمادي. مطالبين بسرعة التحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها.

والجمعة الماضية وجه الرئيس هادي، بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات مقتل العميد "عدنان الحمادي"، برئاسة النائب العام علي الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

ووصلت اللجنة المكلفة بالتحقيق، أمس الثلاثاء، إلى مقر اللواء 35 مدرع، حيث يٌحتجز المتهم الرئيسي بقتل الحمادي، وبقية الأفراد الذين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة.


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خاص - يمن برس

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