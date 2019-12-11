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واقعة مأساوية في إب.. أراد تخويف ابنه الصغير من التغيب عن المدرسة فأراده قتيلاً

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إب

*يمن برس - خاص

أقدم أب يمني على قتل ابنه الصغير في مدينة إب، اليوم الأربعاء، عن غير قصد عندما أطلق رصاصة بجانبه بغرض تخويفه من التغيب عن مدرسته بمدينة إب (وسط البلاد).



وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الجندي بالأمن المركزي "عبده زيد نشوان" الذي يعمل في حراسة بوابة هيئة مستشفى الثورة العام بإب، أطلق رصاصة بالأرض لتخويف ابنه عبد الحكيم من التغيب عن المدرسة.



وأضاف المصدر "لسوء الحظ ارتدت الرصاصة واستقرت في بطن طفله عبد الحكيم، ليفارق الحياة بعد ساعات من الحادثة".



وأكد المصدر أن والد الطفل عبد الحكيم لم يكن يقصد قتله وكان حريصاً على تعليمه رغم ظروفه القاسية مشيراً إلى أن الأب أصيب بالانهيار عقب سقوط ابنه مضرجاً بالدماء.















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم أب يمني على قتل ابنه الصغير في مدينة إب، اليوم الأربعاء، عن غير قصد عندما أطلق رصاصة بجانبه بغرض تخويفه من التغيب عن مدرسته بمدينة إب (وسط البلاد).وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الجندي بالأمن المركزي "عبده زيد نشوان" الذي يعمل في حراسة بوابة هيئة مستشفى الثورة العام بإب، أطلق رصاصة بالأرض لتخويف ابنه عبد الحكيم من التغيب عن المدرسة.وأضاف المصدر "لسوء الحظ ارتدت الرصاصة واستقرت في بطن طفله عبد الحكيم، ليفارق الحياة بعد ساعات من الحادثة".وأكد المصدر أن والد الطفل عبد الحكيم لم يكن يقصد قتله وكان حريصاً على تعليمه رغم ظروفه القاسية مشيراً إلى أن الأب أصيب بالانهيار عقب سقوط ابنه مضرجاً بالدماء.







إب قتل طفل



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