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بعد خمس سنوات من الحرب.. بلغاريا تعلق عمل سفارتها في صنعاء
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 11:35:00 مساءً

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الخارجية البلغارية
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الخارجية البلغارية

*يمن برس - خاص
أعلنت الحكومة البلغارية، اليوم الأربعاء، تعليق عمل سفارتها بالعاصمة صنعاء ابتداءَ من الأول من يناير 2020.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء البلغاري ترجمه "يمن برس" أن قرار الإغلاق يأتي بسبب تردي الأوضاع الأمنية في اليمن والتي أعاقت عمل السفارة مشيراً إلى أنها ستستأنف أنشطتها بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

 وقال  البيان إن الاضطرابات عصفت باليمن خلال السنوات الثماني الماضية وتطور الصراع إلى حرب أهلية أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة بالإضافة إلى توسع نشاط تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأشار إلى توسع رقعة العنف بما في ذلك النزاع المسلح، والقصف المدفعي والضربات الجوية، وانتشار الألغام الأرضية في جميع أنحاء البلاد. 

ولفت إلى قيام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعديد من الدول الأخرى بتعليق عمل سفاراتها في  العاصمة صنعاء منذ فبراير 2015.


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خاص - يمن برس

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