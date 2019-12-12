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جوازات عدن تعلن عن آلية جديدة لتسهيل الحصول على وثيقة السفر

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعدن، آليةً جديدة لتسهيل وإنجاز معاملات المواطنين، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها يوم السبت القادم.



وقال مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة عدن، العميد محمد عباد إن الآلية الجديدة تهدف للتخفيف من الازدحام والضغط الحاصل عند المعاملات والتصوير المباشر.



وأكد العميد عباد أن الآلية تتضمن حضور الشخص بنفسه أو أحد أقاربه مع إحضار كافة الوثائق الثبوتية الأصلية، بحيث يتم تسجيل الشخص آلياً، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على جواز سفر، ويحصل المسجل على استمارة التسجيل فوراً وخلال دقائق.



وأشار إلى أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ من يوم السبت القادم، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً بشكل متواصل، بينما في بقية الأيام سيكون العمل بالآلية الجديدة، من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساء يوميًا.



ونوه عباد أن إقرار هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وتوجيهات رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد عبد القادر الرملي، للفروع لتقديم حلول للإشكاليات التي تبرز أثناء العمل.



لافتًا إلى أن كل تلك الحلول تقدم معالجات للضغط الحاصل بسبب الإقبال المتزايد، نتيجة لتوقف فرع عدن خلال الفترة الماضية، والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحافظة عدن بشكل خاص؛ بهدف تطوير الأداء وتخفيف العبء على المواطن.



ودعا عباد المواطنين إلى حماية أنفسهم من الابتزاز، ومباشرة معاملاتهم بأنفسهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة، وعدم الانجرار وراء الوسطاء، والحضور بالموعد المحدد بالاستمارة ،حتى لا يتم إلغاء الحجز.



لافتاً إلى أن الآلية الجديدة تضمن سهولة ويسر تقديم الخدمات من خلال الترقيم وتحديد مواعيد مضبوطة للمواطنين.. مشيرًا إلى أن إدارة الفرع تعمل بشكل مستمر لتطوير الآليات واعتماد التسهيلات الممكنة بشكل مستمر، التزاماً منها بمسؤوليتها في تقديم الخدمة بشكل أفضل وحماية المواطنين من الابتزاز بكل إمكانياتها وصلاحياتها المتاحة، رغم الضغط الحاصل، على فرع عدن، حيث يستقبل يومياً المئات من المواطنين من مختلف المحافظات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعدن، آليةً جديدة لتسهيل وإنجاز معاملات المواطنين، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها يوم السبت القادم.وقال مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة عدن، العميد محمد عباد إن الآلية الجديدة تهدف للتخفيف من الازدحام والضغط الحاصل عند المعاملات والتصوير المباشر.وأكد العميد عباد أن الآلية تتضمن حضور الشخص بنفسه أو أحد أقاربه مع إحضار كافة الوثائق الثبوتية الأصلية، بحيث يتم تسجيل الشخص آلياً، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على جواز سفر، ويحصل المسجل على استمارة التسجيل فوراً وخلال دقائق.وأشار إلى أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ من يوم السبت القادم، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً بشكل متواصل، بينما في بقية الأيام سيكون العمل بالآلية الجديدة، من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساء يوميًا.ونوه عباد أن إقرار هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وتوجيهات رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد عبد القادر الرملي، للفروع لتقديم حلول للإشكاليات التي تبرز أثناء العمل.لافتًا إلى أن كل تلك الحلول تقدم معالجات للضغط الحاصل بسبب الإقبال المتزايد، نتيجة لتوقف فرع عدن خلال الفترة الماضية، والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحافظة عدن بشكل خاص؛ بهدف تطوير الأداء وتخفيف العبء على المواطن.ودعا عباد المواطنين إلى حماية أنفسهم من الابتزاز، ومباشرة معاملاتهم بأنفسهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة، وعدم الانجرار وراء الوسطاء، والحضور بالموعد المحدد بالاستمارة ،حتى لا يتم إلغاء الحجز.لافتاً إلى أن الآلية الجديدة تضمن سهولة ويسر تقديم الخدمات من خلال الترقيم وتحديد مواعيد مضبوطة للمواطنين.. مشيرًا إلى أن إدارة الفرع تعمل بشكل مستمر لتطوير الآليات واعتماد التسهيلات الممكنة بشكل مستمر، التزاماً منها بمسؤوليتها في تقديم الخدمة بشكل أفضل وحماية المواطنين من الابتزاز بكل إمكانياتها وصلاحياتها المتاحة، رغم الضغط الحاصل، على فرع عدن، حيث يستقبل يومياً المئات من المواطنين من مختلف المحافظات.







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