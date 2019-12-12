"محروس" يفتتح خط المطار "حيبق" ويفك الحصار عن عاصمة الأرخبيل

*يمن برس -سقطرى
افتتح محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي أحمد سعيد محروس خط المطار "حيبق" الذي يربط العاصمة حديبوه بالمناطق الجنوبية والغربية بعد انقطاعه لخمسة أيام.
وكان الخط قد انقطع بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة المدارية "بافان" التي ضرب المحافظة الأسبوع الماضي وخلفت أضرار كبيرة في البنى التحتية وخاصة الطرقات.
وخلال اعادة افتتاح الخط، عبر محروس عن تثمينة لـ دور "السعودية ممثلة بمكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بعملهم المتواصل والمستمر في طريق المطار حيبق، وكذلك الإمارات في فتح طريق المناطق الشرقية".
وجدد محروس دعوته للمنظمات الإنسانية بمواصلة تدخلها في اغاثة المواطنين المتضررين وتقديم يد العون وخاصة في الجانب الغذائي والايوائي.
وأشار محافظ سقطرى إلى أن السلطة ستعمل على تسهيل مهام عمل المنظمات ووجهودها الانساني في المحافظة.
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