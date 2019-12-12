الجيش يعلن دحر قوات "الانتقالي" من مديرية المحفد بأبين

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن الجيش الوطني، مساء الخميس، استعادة قواته السيطرة على مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن، وطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" إن "القوات داهمت صباح اليوم، عددا من المواقع التي كانت تتحصن بها عناصر تخريبية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب تنفيذها أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش في مديرية المحفد".

وأشار الموقع إلى قوات الجيش ضبطت خلال المداهمة "عدد من تلك العناصر التخريبية" في المديرية.

وبين أن قوات الجيش تعرضت خلال الأيام الماضية، لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازات متكررة من قبل مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي.

وأوضح أن محاولة الاعتداء تهدف لعرقلة وصول اللواء الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض.

وأضاف الجيش أن قواته تعرضت، أمس الأربعاء، لكمين مسلح نصبته، عناصر تابعة للانتقالي، في منطقة "طاليل" الجبلية غرب مديرية المحفد، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من منتسبي الجيش.

وشهدت مديرية أحور بمحافظة أبين اشتباكات عنيفة أواخر الأسبوع الماضي بين قوات الحماية الرئاسية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد اعتراض هذه الأخيرة لوحدات من اللواء الأول حماية رئاسية وهي في طريقها باتجاه مدينة شقرة استعداداً للانتقال إلى عدن