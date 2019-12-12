بعد هدفه "المقصي" الشهير في السعودية.. قرواي مرشح للقب أفضل لاعب في غرب آسيا (رابط التصويت)

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*يمن برس - خاص

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مسابقة لاختيار أفضل لاعب في غرب آسيا للعام الحالي 2019.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن أبرز نجوم غرب آسيا في كرة القدم، ومن ضمن القائمة اختار الاتحاد نجم المنتخب الوطني الأول محسن قرواي.

وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على النجم محسن قراوي مشيراً إلى أنه سيبقى في ذاكرة جماهير كرة القدم اليمنية والعربية بشكل عام، بعد الهدف المقصي الشهير الذي سجله في مباراة اليمن أمام السعودية ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولفت إلى أن المنتخب اليمني خلال هذا المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بعدما تابع قراوي تمريرة طويلة وظهره للمرمى، قبل أن يسدد كرة مقصية رائعة من زاوية صعبة لتتهادى الكرة في الشباك.

وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شهد عام 2019 نتائج مميزة لكرة القدم اليمنية، سواء على صعيد المنتخب الوطني الأول أو منتخبات الفئات العمرية، وكان قراوي من ضمن اللاعبين الذين برزوا بقوة خلال التصفيات الآسيوية، رغم أنه غاب خلال الشهرين الماضيين عن المنتخب اليمني بسبب الإصابة.

https://ar.the-afc.com/competitions/afc-champions-league/latest/news/west-asia-most-impressive-players-2019?fbclid=IwAR3ERfxCufxIRpAbfhBoUzaGFqzM604nvXOWX5P-LGbZJGAVmqWMKrO-ZAE