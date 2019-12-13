إختفاء طفلة في العاصمة صنعاء وأسرتها تطلق مناشدات للبحث عنها

*يمن برس - خاص
إختفت طفلة في العاصمة صنعاء الجمعة الماضية 5 ديسمبر 2019، حسب تصريح أحد أفراد عائلتها لـ"يمن برس".
وأطلقت أسرة الطفلة سمية عبدالمحسن الأسلمي المختفية في العاصمة صنعاء منذ أسبوع، مناشدات لمساعدتهم في البحث عنها، ولمن يعرف أي معلومات عنها، بسرعة التواصل معهم.
وقالت أسرة الطفلة المختفية إن اختفاء ابنتهم، خلف حالة من الحزن داخل الأسرة، وقد أبلغوا السلطات الأمنية في حينها إلا أنه وإلى اللحظة لم يجدوا أي معلومات عنها.
وأوردت أسرة الطفلة المختفية صورة لإبنتهم، مؤكدين أنهم يعيشون في شارع 20 تقاطع شارع 16 في العاصمة صنعاء، مهيبين بكل من تعرف على صورتها ومكان تواجدها أو لديه معلومات عنها قد تفيد في البحث، أن يتصل بالرقم 774842481.
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