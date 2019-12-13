الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إختفاء طفلة في العاصمة صنعاء وأسرتها تطلق مناشدات للبحث عنها

إختفاء طفلة في العاصمة صنعاء وأسرتها تطلق مناشدات للبحث عنها

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص



إختفت طفلة في العاصمة صنعاء الجمعة الماضية 5 ديسمبر 2019، حسب تصريح أحد أفراد عائلتها لـ"يمن برس".



وأطلقت أسرة الطفلة سمية عبدالمحسن الأسلمي المختفية في العاصمة صنعاء منذ أسبوع، مناشدات لمساعدتهم في البحث عنها، ولمن يعرف أي معلومات عنها، بسرعة التواصل معهم.



وقالت أسرة الطفلة المختفية إن اختفاء ابنتهم، خلف حالة من الحزن داخل الأسرة، وقد أبلغوا السلطات الأمنية في حينها إلا أنه وإلى اللحظة لم يجدوا أي معلومات عنها.



وأوردت أسرة الطفلة المختفية صورة لإبنتهم، مؤكدين أنهم يعيشون في شارع 20 تقاطع شارع 16 في العاصمة صنعاء، مهيبين بكل من تعرف على صورتها ومكان تواجدها أو لديه معلومات عنها قد تفيد في البحث، أن يتصل بالرقم 774842481.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إختفت طفلة في العاصمة صنعاء الجمعة الماضية 5 ديسمبر 2019، حسب تصريح أحد أفراد عائلتها لـ"يمن برس".وأطلقت أسرة الطفلة سمية عبدالمحسن الأسلمي المختفية في العاصمة صنعاء منذ أسبوع، مناشدات لمساعدتهم في البحث عنها، ولمن يعرف أي معلومات عنها، بسرعة التواصل معهم.وقالت أسرة الطفلة المختفية إن اختفاء ابنتهم، خلف حالة من الحزن داخل الأسرة، وقد أبلغوا السلطات الأمنية في حينها إلا أنه وإلى اللحظة لم يجدوا أي معلومات عنها.وأوردت أسرة الطفلة المختفية صورة لإبنتهم، مؤكدين أنهم يعيشون في شارع 20 تقاطع شارع 16 في العاصمة صنعاء، مهيبين بكل من تعرف على صورتها ومكان تواجدها أو لديه معلومات عنها قد تفيد في البحث، أن يتصل بالرقم 774842481.







اختفاء طفلة صنعاء مناشدات



شارك الخبر أصدقاءك:



1218

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







