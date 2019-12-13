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عبد المجيد تبون يفوز في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 03:07:00 مساءً

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عبد المجيد تبون يفوز في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

*يمن برس - متابعات

عقد رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وأكد شرفي فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.33 بالمئة.

وحل ثانياً مرشح "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 بالمئة، فيما حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس بنسبة 10.55 بالمئة، متبوعا بمرشح "التجمع الوطني الديمقراطي"، عز الدين ميهوبي بـ 7.26 بالمئة، وأخيرا مرشح "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6.66 بالمئة.

وهنأ رئيس "السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية"، الشعب والجيش والأمن "لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات".


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خاص - يمن برس

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