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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بشبوة يعود إلى منزله في عتق
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 04:47:00 مساءً

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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بشبوة يعود إلى منزله في عتق
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*يمن برس - متابعة خاصة
عاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة مساء أمس الخميس إلى منزله بمدينة عتق عاصمة المحافظة.

ووصل علي محسن السليماني عتق بعد أن استقر به الحال بمدينة عدن إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

قاد السليماني قيادة المجلس الانتقالي لعامين منذ تأسيس المجلس في العام 2017، و تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن تقديمه لاستقالته قبل أيام، لكن دون صدور أي تأكيدات رسمية لا تؤكد ولاتنفي الاستقالة.

وأكد مصدر محلي أن السليماني عاد إلى منزله مساء أمس الخميس دون أن يتم اعتراضه من قبل أي أحد، ولم يصدر المجلس الانتقالي بشبوة أي تصريح بخصوص عودة السليماني.


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خاص - يمن برس

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