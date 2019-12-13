إصابة ضابط ارتباط برصاص قناص حوثي في الحديدة

*يمن برس - الحديدة
أصيب ضابط ارتباط في إحدى نقاط المراقبة المشتركة برصاص قناص تابع لمليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، بمدينة الحديدة (غربي اليمن).
وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للحكومة في بيان له، فإن ضابط ارتباط أصيب برصاص قناص مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، في نقطة سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، ونقل على إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج.
وذكر البيان أن مليشيات الحوثي قصفت بالرشاشات المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7، ظهر اليوم، على مواقع متفرقة للقوات المشتركة (الحكومية) شرق الحديدة.
وكان رئيس لجنة الانتشار الجنرال الهندي ابهيجيت جوها قد تمكن قبل ثلاثة أشهر من نشر خمس نقاط مراقبة في ضواحي مدينة الحديدة بهدف تثبيت التهدئة ووقف التصعيد بين المليشيات الحوثية والقوات المشتركة تنفيذا لاتفاق استوكهولم.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك