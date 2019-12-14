الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وتاجر سلاح في مأرب

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وتاجر سلاح في مأرب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم السبت، بين قوات الأمن بمحافظة مأرب ومجاميع قبلية تتبع تاجر السلاح الشهير هادي مثنى.



وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن الإشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجاميع قبلية تابعة لمثنى عقب قيام الأخيرة بالهجوم هذه على نقاط أمنية في محافظة مأرب.



وأشارت المصادر إلى اعتقال الأجهزة الأمنية الإبن الأكبر لتاجر السلاح هادي مثنى والمطلوب أمنياً على خلفية تقطعه في الخط العام وهجومه على نقطة أمنية وقتل وجرح عدد من الجنود أواخر نوفمبر الماضي.



وكانت محافظة مأرب شهدت أواخر الشهر المنصرم اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأنن ومسلحين تابعين لتاجر السلاح الشهير هادي مثنى، وذلك بالقرب من نقاط أمنية على امتداد الخط الدولي.



يذكر أن النيابة العامة في مارب وجهت مطلع شهر نوفمبر الماضي بالقبض القهري على هادي مثنى وثلاثة من أولاده بعد قيامهم بقطع الطريق العام مرات عديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم السبت، بين قوات الأمن بمحافظة مأرب ومجاميع قبلية تتبع تاجر السلاح الشهير هادي مثنى.وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن الإشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجاميع قبلية تابعة لمثنى عقب قيام الأخيرة بالهجوم هذه على نقاط أمنية في محافظة مأرب.وأشارت المصادر إلى اعتقال الأجهزة الأمنية الإبن الأكبر لتاجر السلاح هادي مثنى والمطلوب أمنياً على خلفية تقطعه في الخط العام وهجومه على نقطة أمنية وقتل وجرح عدد من الجنود أواخر نوفمبر الماضي.وكانت محافظة مأرب شهدت أواخر الشهر المنصرم اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأنن ومسلحين تابعين لتاجر السلاح الشهير هادي مثنى، وذلك بالقرب من نقاط أمنية على امتداد الخط الدولي.يذكر أن النيابة العامة في مارب وجهت مطلع شهر نوفمبر الماضي بالقبض القهري على هادي مثنى وثلاثة من أولاده بعد قيامهم بقطع الطريق العام مرات عديدة.







مارب اشتباكات هادي مثنى



شارك الخبر أصدقاءك:



1542

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







