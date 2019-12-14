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اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وتاجر سلاح في مأرب
السبت, 14 ديسمبر, 2019 01:35:00 صباحاً

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اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وتاجر سلاح في مأرب
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*يمن برس - خاص
اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم السبت، بين قوات الأمن بمحافظة مأرب ومجاميع قبلية تتبع تاجر السلاح الشهير هادي مثنى.

وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن الإشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجاميع قبلية تابعة لمثنى عقب قيام الأخيرة بالهجوم هذه على نقاط أمنية في محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى اعتقال الأجهزة الأمنية الإبن الأكبر لتاجر السلاح هادي مثنى والمطلوب أمنياً على خلفية تقطعه في الخط العام وهجومه على نقطة أمنية وقتل وجرح عدد من الجنود أواخر نوفمبر الماضي.

وكانت محافظة مأرب شهدت أواخر الشهر المنصرم اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأنن ومسلحين تابعين لتاجر السلاح الشهير هادي مثنى، وذلك بالقرب من نقاط أمنية على امتداد الخط الدولي.

يذكر أن النيابة العامة في مارب وجهت مطلع شهر نوفمبر الماضي بالقبض القهري على هادي مثنى وثلاثة من أولاده بعد قيامهم بقطع الطريق العام مرات عديدة.


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خاص - يمن برس

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