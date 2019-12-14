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(في جريمة هزت محافظة شبوة)..مسلح يقتل أربع نساء من عائلته وهذا ما حصل له بعد الجريمة!

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شبوة

*يمن برس -شبوة

قتل مسلح أربع نساء عصر يوم السبت في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة جنوب اليمن .



وقال مصدر محلي إن مسلح اقتحم المنزل وأطلق النار عشوائيا على النسوة وقتل نفسه بعد ارتكابه الجريمة على الفور .



وأوضح المصدر إلى أن القاتل ويدعى (أ.د) وقد اقتحم منزل خاله وقتل زوجته وخالته واثنتين أخريين ، فيما أسعفت خامسة وهي في حالة حرجة .

وأكد المصدر أن الأسباب حتى الآن غامضة مرجحا إلى أن الدوافع لاتركاب الجريمة قضايا عائلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مسلح أربع نساء عصر يوم السبت في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة جنوب اليمن .وقال مصدر محلي إن مسلح اقتحم المنزل وأطلق النار عشوائيا على النسوة وقتل نفسه بعد ارتكابه الجريمة على الفور .وأوضح المصدر إلى أن القاتل ويدعى (أ.د) وقد اقتحم منزل خاله وقتل زوجته وخالته واثنتين أخريين ، فيما أسعفت خامسة وهي في حالة حرجة .وأكد المصدر أن الأسباب حتى الآن غامضة مرجحا إلى أن الدوافع لاتركاب الجريمة قضايا عائلية.







مسلح أربع نساء جريمة شبوة قتل



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