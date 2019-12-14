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(في جريمة هزت محافظة شبوة)..مسلح يقتل أربع نساء من عائلته وهذا ما حصل له بعد الجريمة!
السبت, 14 ديسمبر, 2019 07:47:00 مساءً

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شبوة
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شبوة

*يمن برس -شبوة
قتل مسلح أربع نساء عصر يوم السبت في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة جنوب اليمن .

 وقال مصدر محلي إن مسلح اقتحم المنزل وأطلق النار عشوائيا على النسوة وقتل نفسه بعد ارتكابه الجريمة على الفور .

وأوضح المصدر إلى أن القاتل ويدعى (أ.د) وقد اقتحم منزل خاله وقتل زوجته وخالته واثنتين أخريين ، فيما أسعفت خامسة وهي في حالة حرجة .
وأكد المصدر أن الأسباب حتى الآن غامضة مرجحا إلى أن الدوافع لاتركاب الجريمة قضايا عائلية.


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خاص - يمن برس

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