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أطعمة تسبب الأرق.. تجنبها لنوم هادئ
السبت, 14 ديسمبر, 2019 10:24:00 مساءً

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أطعمة تسبب الأرق.. تجنبها لنوم هادئ
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*يمن برس - متابعات

توصلت نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية إلى إن هناك أدلة على الصلة بين تناول الكربوهيدرات البسيطة المكرّرة وتزايد الأرق وصعوبات النوم، ويرتبط نقص النوم بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب،ويعتبر أحد المشاكل الصحية المتزايدة في العقود الأخيرة.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية “ذا أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن”، يزداد احتمال الإصابة بالأرق وصعوبات النوم مع تزايد أكل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمشروبات السكرية مثل الصودا.

وفسر فريق البحث تلك العلاقة بزيادة إنتاج الجسم للأنسولين مع ارتفاع مستوى السكر بالجسم، وعند هبوط مستوى السكر بعد ارتفاعه يفرز الجسم هرمونات أخرى لتحقيق التوازن، مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهما سبب الأرق وصعوبة النوم، بينما تسبب المشروبات السكرية والكربوهيدرات البسيطة ارتفاعاً ثم انخفاضاً سريعاً في نسبة الجلوكوز بالدم، يعقبه إفراز هرمونات مسببة للأرق.

ولا يسبب أكل الفواكه أو الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والأرز البني نفس النتائج، لأنها تحتوي على ألياف، ويستغرق الجسم وقتاً في استخلاص الجلوكوز من الألياف ثم وصوله إلى الدم.




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خاص - يمن برس

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