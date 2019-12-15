 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / ممارسة الجنس في الشتاء تقضي على هذه الأمراض
ممارسة الجنس في الشتاء تقضي على هذه الأمراض
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 01:55:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ممارسة الجنس في الشتاء تقضي على هذه الأمراض

*يمن برس - متابعات
اكتشف العلماء أن العلاقات الجنسية مهمة جدا لجسم الإنسان في فصل الشتاء.

 

وتشير صحيفة Times Now الهندية إلى أن علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية توصلوا بعد دراستهم للعلاقات الجنسية، إلى استنتاج يؤكد بأن هذه العلاقة تساعد في إنتاج الأجسام المضادة التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في علاج الأمراض.

 

 وحسب قولهم على الإنسان عندما يشعر بإصابته بالبرد أن يمارس العلاقة الجنسية فورا ، حيث خلالها يزداد إنتاج الأجسام المضادة بنسبة 30 بالمئة. إضافة لهذا تساعد هذه العملية في إنتاج بروتين الكولاجين (البروتين الرئيسي في الأنسجة الضامة في العضلات والجلد والأربطة والغضاريف والعظام والأنسجة، ويشكل نسبة كبيرة تصل إلى 25% من مجمل البروتينات في الثدييات وبعض الأحياء الأخرى.) الذي يعيد نضارة الجلد ويجدد الشباب.

 

كما أن العلاقة الجنسية تقوي القلب وتخفض خطر سرطان الثدي والبروستات. هذه الفوائد مهمة جدا للمحافظة على الصحة خاصة في موسم البرد، حيث يلاحظ نقص نسبة الفيتامينات في الجسم.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2448
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©