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قوة عسكرية تهدم هنجرا لأحد رجال الأعمال في عدن

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قوة عسكرية

*يمن برس -عدن

أقدمت قوة عسكرية في العاصمة المؤقتة عدن على هدم هنجر يتبع رجل أعمال من محافظة شبوة بعد إدعاء نافذين في أمن لحج امتلاكهم العقار، في واقعة لم تشهدها المدينة من قبل.



وبحسب مصادر محلية، فقد أقدمت القوة العسكرية والتي رافقتها آليات للهدم على هدم الهنجر بالكامل، ونهب ما كان يحويه من قطع غيار تخص معدات الكهرباء.



وأضافت المصادر أن الهنجر يتبع رجل الأعمال سالم باراس، والذي سبق وأن أختطفته قوة عسكرية، وأخفته قسراً في أحد سجون محافظة لحج خلال الفترة من 7 نوفمبر الفائت وحتى 13 من ذات الشهر.







وكان رجل الأعمال المنحدر من محافظة شبوة، قد تعرض لضغوطات وابتزاز للتنازل عن العقار لصالح نافذ يُدعى الحدي وهو مقرب من مدير أمن لحج صالح السيد.







وتُعد واقعة تدخل نافذين من إدارة أمن لحج لنهب ممتلكات في العاصمة المؤقتة عدن، ومستعينين بأطقم عسكرية، واقعةً ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت مديرية دار سعد والتي يقع في نطاقها عقار رجل الأعمال باراس، حوادث مشابهة كون المديرية تقع بمحاذاة محافظة لحج إلى الشمال من عدن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدمت قوة عسكرية في العاصمة المؤقتة عدن على هدم هنجر يتبع رجل أعمال من محافظة شبوة بعد إدعاء نافذين في أمن لحج امتلاكهم العقار، في واقعة لم تشهدها المدينة من قبل.وبحسب مصادر محلية، فقد أقدمت القوة العسكرية والتي رافقتها آليات للهدم على هدم الهنجر بالكامل، ونهب ما كان يحويه من قطع غيار تخص معدات الكهرباء.وأضافت المصادر أن الهنجر يتبع رجل الأعمال سالم باراس، والذي سبق وأن أختطفته قوة عسكرية، وأخفته قسراً في أحد سجون محافظة لحج خلال الفترة من 7 نوفمبر الفائت وحتى 13 من ذات الشهر.وكان رجل الأعمال المنحدر من محافظة شبوة، قد تعرض لضغوطات وابتزاز للتنازل عن العقار لصالح نافذ يُدعى الحدي وهو مقرب من مدير أمن لحج صالح السيد.وتُعد واقعة تدخل نافذين من إدارة أمن لحج لنهب ممتلكات في العاصمة المؤقتة عدن، ومستعينين بأطقم عسكرية، واقعةً ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت مديرية دار سعد والتي يقع في نطاقها عقار رجل الأعمال باراس، حوادث مشابهة كون المديرية تقع بمحاذاة محافظة لحج إلى الشمال من عدن.







قوة عسكرية عدن هنجر



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