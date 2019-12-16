مليشيات الحوثي تقصف الدريهمي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة

*يمن برس - متابعة خاصة
قصفت مليشيات الحوثي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الدبابات وبقذائف مدفعية الهاون شرق مديرية الدريهمي.
وأردفت المصادر أن المليشيات أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاوزر صوب مواقع القوات المشتركة غرب المديرية، واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا.
وتسعى المليشيات الحوثية الموالية لإيران لنسف الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، والقضاء على الجهود الأممية لإحلال السلام في الحديدة ، في ظل صمت أممي مطبق حيال التصعيد الحوثي الخطير في مختلف مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة.
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