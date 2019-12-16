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الحوثيون يقتحمون منزل قائد الجيش في جنوب اليمن بعد الاستقلال تمهيدًا لمصادرته
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 02:19:00 مساءً

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الحوثيون يقتحمون منزل قائد الجيش في جنوب اليمن بعد الاستقلال تمهيدًا لمصادرته
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*يمن برس - متابعة خاصة
إقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية منزل الشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم حسين عثمان عشال في مدينة صنعاء، وسيطرت عليه.

وذكر مصدر قضائي أن عناصر مليشا الحوثي، حجزت منزل المناضل الوطني حسين عشال، أول قائد للجيش في جنوب اليمن بعد الاستقلال من الاحتلال البريطاني، وقامت باقتحامه والسيطرة عليه، تمهيداً لمصادرته.

وتكثف مليشيا الحوثي من حجز ومصادرة منازل القيادات العسكرية والسياسية في العاصمة صنعاء وتستخدمها وسيلة للترهيب والابتزاز والإثراء.
يمن برس - الحوثيون يقتحمون منزل قائد الجيش في جنوب اليمن بعد الاستقلال تمهيدًا لمصادرته



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خاص - يمن برس

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