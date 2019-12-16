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القبض على لص تفاخر بنشر صورٍ لمسروقاته على مواقع التواصل
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 03:01:00 مساءً

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القبض على لص تفاخر بنشر صورٍ لمسروقاته على مواقع التواصل
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*يمن برس - متابعات
ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية «إف بي آي» القبض، في 4 ديسمبر (كانون الأول) على شخص تباهى بنشر صور عبر الإنترنت لأموال سرقها من بنك.

ووفقاً لقناة سي إن إن الأميركية، قام أرلانديو هندرسون (29 عاماً)، الموظف في بنك بولاية كارولينا الشمالية بسرقة 88 ألف دولار أميركي من البنك الذي يعمل به، حيث سحب الأموال خلال فترات مختلفة بلغت 18 مرة خلال 2019.

وأضافت القناة أن ما لفت الانتباه لهندرسون هو نشره خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، عبر حساباته بموقعي «فيسبوك» و«إنستغرام»، صوراً له وهو يحمل مبالغ نقدية كبيرة، ويدخن سيجارة.

وكان هندرسون يقوم بسحب الأموال عن طريق تزوير مستندات العملاء، ولاحقاً كان يضعها في ماكينة لإيداع وسحب الأموال مجاورة للبنك الذي يعمل فيه.

وقال بيان المدعي العام في الولاية إن هندرسون كان يهدف من سرقة الأموال لشراء سيارة حديثة دفع 20 ألف دولار كمقدمة لها.

وتم توجيه لهندرسون 19 تهمة متعلقة بالسرقة والاختلاس، إلى جانب 12 تهمة خاصة بإعطاء معلومات مزيفة، وقد تصل مدة عقوبته في السجن إلى 30 عاماً بحد أقصى ودفع غرامة تقدر بمليون دولار لكل تهمة، كما أنه متهم بغسل الأموال، وهي تهمة عقوبتها قد تصل لـ10 سنوات ودفع غرامة قدرها ربع مليون دولار.


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خاص - يمن برس

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