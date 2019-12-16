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وصول ثاني سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة خلال 24 ساعة
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 08:29:00 مساءً

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وصول ثاني سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة خلال 24 ساعة
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*يمن برس - خاص

أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الإثنين، وصول السفينة النفطية "نعمة" إلى غاطس ميناء الحديدة غربي اليمن، محملة بـ27 ألف و673 طن من الديزل.

 

وأكدت الشركة في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أنها وجهت المختصين بفرعها في الحديدة القيام بترتيب دخول السفينة نعمة للربط في الرصيف المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان الاستقرار التمويني بالسوق المحلية".

 

وأشارت الشركة إلى أنه " تتم حالياً إجراءات ربط السفينة سي هارت المحملة بـ17 ألف و473 طن من البنزين و9 آلاف و994 طن من الديزل في الرصيف التجاري تمهيداً لبدء عملية الضخ والتفريغ في خزانات منشآت الحديدة".

 

والسفينة نعمة هي ثاني سفينة نفطية تصل إلى غاطس ميناء الحديدة خلال أقل من 24 ساعة بعد وصول السفينة سي هارت أمس الأحد، إلى غاطس ميناء الحديدة حاملة 27 ألف و467 طن من المشتقات النفطية.

 

وكانت الحكومة الشرعية أصدرت قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.




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خاص - يمن برس

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