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لليمنيين الراغبين في الهجرة.. كندا تفتح أبوابها لمليون لاجئ جديد
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 12:18:00 صباحاً

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لليمنيين الراغبين في الهجرة.. كندا تفتح أبوابها لمليون لاجئ جديد

*يمن برس - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطته الجديدة لاستقبال مليون مهاجر جديد خلال الفترة الممتدة بين عام 2020 إلى 2022.

وقال ترودو في بيان وجهه لوزير الهجرة الجديد، أن كندا مهتمة جدا بجميع القادمين الجدد وستقوم بتشجيعهم عن طريق إطلاق العديد من البرامج. ودفعهم للاستقرار في الريف الكندي، وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث طالب ترودو بتقديم المزيد من التسهيلات.

وتحدث ترودو عن توفير ملاذ آمن لجميع اللاجئين والعاملين في مجال الصحافة والعاملين في قضايا تهتم بحقوق الإنسان، للوصول للهدف الذي وضعته كندا من أجل توطين عدد أكبر من المهاجرين.

وأضاف ترودو أنه سيتم إلغاء الرسوم المترتبة للحصول على الجنسية الكندية لمن استوفى الشروط المطلوبة.

ليرتفع بذلك عدد المهاجرين في عام 2022 إلى عشرة آلاف مهاجر، أي أن كندا ستجذب 341 ألف مهاجر خلال عام 2020، و350 ألف مهاجر في عام 2021، و360 ألف مهاجر في عام 2022.

لتصبح كندا بهذا الرقم أكبر داعم للمهاجرين بالإضافة للتسهيلات التي تقدمها من أجل تحسين لغة المهاجرين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إندماجهم في المجتمع الكندي.

يذكر أن كندا لم تشترط جنسية الراغبين في الحصول على الجنسية مما يتيح لليمنيين وكل الراغبين امكانية التقديم لنيلها .




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خاص - يمن برس

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