|
اغتيال قائد عسكري بارز برصاص مسلحين على متن طقم عسكري في الجوف
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 04:25:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس -الجوف
اغتال مسلحون مجهولون قائداً عسكرياً بارزاً وسط سوق الحزم بمحافظة الجوف شمال اليمن.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
وأفادت مصادر محلية أن مسلحين على متن طقم عسكري أطلقوا النار على العقيد "علي نصر نسم" مساعد مدير أمن الجوف، وسط سوق الحزم بمحافظة الجوف، وأردوه قتيلا.
وأضاف المصدر، إن المكان الذي تم اغتيال القيادي العسكري تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ليلوذ الجناة حينها بالفرار إلى قرية معيمرة بالمتون، مسقط رأس المحافظ "أمين العكيمي" والواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية .
وأشار المصدر إلى أن المقتول كان أحد القيادات التي تتصدى لعمليات التهريب الحوثية للمخدرات والحشيش والأسلحة وتم اغتياله بظروف غامضة من قبل مسلحين يُرجح انتماؤهم للمليشيات الحوثية .
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: