 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الأمم المتحدة: تحسن الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري
الأمم المتحدة: تحسن الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 11:22:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الأمم المتحدة: تحسن الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن مستويات انعدام الأمن الغذائي شهدت تراجعاً في 29 مديرية من أصل خمس وأربعين مديرية مصنفةٍ على أنها الأشد تضرراً من الجوع.

وأوضح البرنامج الأممي في بيان له، أنه عمل خلال العام الجاري على زيادة أعداد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية في اليمن من 8 ملايين مستفيد مطلع العام 2019 إلى نحو 12 مليون مستفيد في الوقت الحالي.

وأضاف أنه ضاعف المساعدات الغذائية للمناطق الأكثر تضررا باليمن جراء الصراع الدائر والانهيار الاقتصادي اللذان خلفا قرابة 240 ألف شخص ممن يواجهون أوضاعا أقرب ما تكون إلى المجاعة.

وأعلن أن مساعداته أسهمت في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لا يزالون عرضة للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن.

وحسب البيان أكد المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا ، إن لمساعدات التي يقدمها البرنامج أسهمت في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لا يزالون عرضةً للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
631
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©