الأمم المتحدة: تحسن الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري

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*يمن برس - متابعات

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن مستويات انعدام الأمن الغذائي شهدت تراجعاً في 29 مديرية من أصل خمس وأربعين مديرية مصنفةٍ على أنها الأشد تضرراً من الجوع.

وأوضح البرنامج الأممي في بيان له، أنه عمل خلال العام الجاري على زيادة أعداد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية في اليمن من 8 ملايين مستفيد مطلع العام 2019 إلى نحو 12 مليون مستفيد في الوقت الحالي.

وأضاف أنه ضاعف المساعدات الغذائية للمناطق الأكثر تضررا باليمن جراء الصراع الدائر والانهيار الاقتصادي اللذان خلفا قرابة 240 ألف شخص ممن يواجهون أوضاعا أقرب ما تكون إلى المجاعة.

وأعلن أن مساعداته أسهمت في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لا يزالون عرضة للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن.

وحسب البيان أكد المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا ، إن لمساعدات التي يقدمها البرنامج أسهمت في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لا يزالون عرضةً للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن.