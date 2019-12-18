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حمى الضنك يصل محافظة إب وتسجيل أول حالة وفاة بالوباء

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*يمن برس - متابعة خاصة





توفي أول مواطن في محافظة إب وسط البلاد بوباء حمى الضنك، في أول حالة ضمن موجة إصابات جديدة بالوباء القادم من محافظتي تعز والحديدة جنوب وغربي اليمن.



وقال مصدر طبي إن مواطناً توفي متأثرا بإصابته بمرض "حمى الضنك" في الوقت الذي أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال ويتلقون العلاج دون حدوث مضاعفات كبيرة.



وبحسب المصدر فإن المتوفي بحمى الضنك يدعى "عبدالولي عقلان" وقد توفي مساء الثلاثاء بمدينة جبلة جنوب غربي مدينة إب.



وتأتي هذه الحالة بعد يومين من وفاة اثنين من المواطنين بفيروس انفلونزا الخنازير، وتسجيل عشرات حالات وفاة وإصابة بالكوليرا والدفتيريا بعدد من مديريات المحافظة خلال الأشهر الماضية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي أول مواطن في محافظة إب وسط البلاد بوباء حمى الضنك، في أول حالة ضمن موجة إصابات جديدة بالوباء القادم من محافظتي تعز والحديدة جنوب وغربي اليمن.وقال مصدر طبي إن مواطناً توفي متأثرا بإصابته بمرض "حمى الضنك" في الوقت الذي أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال ويتلقون العلاج دون حدوث مضاعفات كبيرة.وبحسب المصدر فإن المتوفي بحمى الضنك يدعى "عبدالولي عقلان" وقد توفي مساء الثلاثاء بمدينة جبلة جنوب غربي مدينة إب.وتأتي هذه الحالة بعد يومين من وفاة اثنين من المواطنين بفيروس انفلونزا الخنازير، وتسجيل عشرات حالات وفاة وإصابة بالكوليرا والدفتيريا بعدد من مديريات المحافظة خلال الأشهر الماضية.







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