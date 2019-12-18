الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مزارع يتمكن من زراعة شجرة الهيل لأول مرة في اليمن

مزارع يتمكن من زراعة شجرة الهيل لأول مرة في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



تمكن أحد المزارعين في منطقة القريشي بمديرية تبن بمحافظة لحج (جنوب اليمن) ولأول مرة في اليمن من زراعة شجرة "الهيل".



وقال المزارع عبده محمد منصور إنه قام بزراعة الهيل قبل عامين بعد حصوله على غرسة من أحد رجال الأعمال في دولة الكويت، مضيفًا أنه قام بالتجربة ولم يكن يتوقع نجاحها.



وأكد منصور أن شجرة الهيل وبعد سنتين من المتابعة والاهتمام بدأت ثمارها تظهر، لافتًا إلى أنه سوف يوسع من زراعتها في مزارعه.



وطالب منصور الجهات المختصة توفير الإمكانات اللازمة للمزارعين في وادي تبن لاستمرار توسع زراعة الهيل؛ لما له من مردود اقتصادي كبير.



من جهته أبدى مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة لحج المهندس عبدالملك النسيري إعجابه بنجاح تجربة المزارع منصور في إدخال زراعة الهيل لأول مرة في المحافظة، مضيفًا أنه ومعه لجنة من المتخصين في مكتب الزراعة اطلعوا على تجربة المزارع منصور من خلال زيارة إلى وادي تبن.



وأشار النسيري إلى أن النتائج كانت حسب وصفه مبهرة ومشجعة وناجحة، كون تربة وادي تبن مركزة ومتغيرة المناخ، بحكم أن الوادي على مجرى سيول مخلوطة بتربة متجددة طوال العام، إضافة لوجود الماء، وهي عوامل حسب تعبيره مناسبة لزراعة الهيل، داعيًا المزراعين في وادي تبن إلى زراعة الهيل.



و تنحصر زراعة الهيل في مناطق جنوب وغرب الهند، حيث تتمّ زراعته في السفوح والمرتفعات التي يتراوح ارتفاعها ما بين 900- 1370 مترًا، كما أنّه ينمو بريًا في الغابات الهندية الرطبة الخصبة، حيث يحتاج إلى تربة غنيّة مليئة بالمواد العضوية اللازمة لنموّه.



يذكر أن الهيل يستخدم في تحضير الشاي باليمن، ويعد مكونًا أساسيًا لكثير من الأكلات والحلويات المختلفة، ويصل سعر كيلو جرام من الهيل إلى 15 دولارًا .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكن أحد المزارعين في منطقة القريشي بمديرية تبن بمحافظة لحج (جنوب اليمن) ولأول مرة في اليمن من زراعة شجرة "الهيل".وقال المزارع عبده محمد منصور إنه قام بزراعة الهيل قبل عامين بعد حصوله على غرسة من أحد رجال الأعمال في دولة الكويت، مضيفًا أنه قام بالتجربة ولم يكن يتوقع نجاحها.وأكد منصور أن شجرة الهيل وبعد سنتين من المتابعة والاهتمام بدأت ثمارها تظهر، لافتًا إلى أنه سوف يوسع من زراعتها في مزارعه.وطالب منصور الجهات المختصة توفير الإمكانات اللازمة للمزارعين في وادي تبن لاستمرار توسع زراعة الهيل؛ لما له من مردود اقتصادي كبير.من جهته أبدى مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة لحج المهندس عبدالملك النسيري إعجابه بنجاح تجربة المزارع منصور في إدخال زراعة الهيل لأول مرة في المحافظة، مضيفًا أنه ومعه لجنة من المتخصين في مكتب الزراعة اطلعوا على تجربة المزارع منصور من خلال زيارة إلى وادي تبن.وأشار النسيري إلى أن النتائج كانت حسب وصفه مبهرة ومشجعة وناجحة، كون تربة وادي تبن مركزة ومتغيرة المناخ، بحكم أن الوادي على مجرى سيول مخلوطة بتربة متجددة طوال العام، إضافة لوجود الماء، وهي عوامل حسب تعبيره مناسبة لزراعة الهيل، داعيًا المزراعين في وادي تبن إلى زراعة الهيل.و تنحصر زراعة الهيل في مناطق جنوب وغرب الهند، حيث تتمّ زراعته في السفوح والمرتفعات التي يتراوح ارتفاعها ما بين 900- 1370 مترًا، كما أنّه ينمو بريًا في الغابات الهندية الرطبة الخصبة، حيث يحتاج إلى تربة غنيّة مليئة بالمواد العضوية اللازمة لنموّه.يذكر أن الهيل يستخدم في تحضير الشاي باليمن، ويعد مكونًا أساسيًا لكثير من الأكلات والحلويات المختلفة، ويصل سعر كيلو جرام من الهيل إلى 15 دولارًا .







مزارع يمني يتمكن من زراعة الهيل اليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



1188

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







