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فيديوهات صادمة وتفاصيل مروعة وسجن أبو غريب حوثي يعلن عنه العرب
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 09:27:00 صباحاً

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فيديوهات صادمة وتفاصيل مروعة وسجن أبو غريب حوثي يعلن عنه العرب
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب أنه حصل على معلومات حول كارثة إنسانية سيهتز لها العالم في اليمن.

وقال العرب في تغريدة على تويتر "الآن فقط حصلت على معلومات حول كارثة إنسانية سيهتز لها العالم إن كان لايزال يحتفظ ببقايا ضمير عن‎ سجن أبو غريب الحوثي، وفضيحة إنسانية تفوق ما تعرض له العراقيون في سجن ‎أبو غريب".

وأكد العرب حصوله على قصص وفيديوهات صادمة وتفاصيل مروعة ولقائه بشهود عيان، حسب وصفه، مبديًا استعداده لتقديم  شهادة متكاملة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.


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خاص - يمن برس

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