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إنتزاع وإتلاف أكثر من أربعة آلاف لغم وقذيقة في الساحل الغربي

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*يمن برس - متابعة خاصة

إنتزعت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "‎مسام" 4052 لغمًا وقذيقة غير منفجرة من الساحل الغربي وأتلفتها وفجرتها يوم أمس.



ونقل موقع "مسام" على الإنترنت عن المهندس أسامة القصيبي مدير عام المشروع قوله إن العملية التي نفذها الفريقان 19 و30 ‎مسام في منطقة باب المندب تعد العملية الحادية عشرة لمشروع مسام في الساحل الغربي والعملية الـ56 للمشروع في اليمن.



مضيفًا أن عملية الإتلاف تضمنت إتلاف 2400 لغم مضاد للدبابات و412 قذيقة متنوعة، بالإضافة إلى 20 عبوة ناسفة و1220 فيوزًا منوعًا، ليصل إجمالي ماتم إتلافه حتى الآن من قبل فرق مسام العاملة هناك إلى 63024 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وغيرها من مخلفات الحرب.



وأكد القصيبي أن فرق مسام الهندسية تمكنت منذ انطلاق المشروع وحتى 12 ديسمبر 2019 من نزع وإتلاف أكثر من 118 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.



ويعمل المشروع السعودي “مسام” في اليمن بـ32 فريقًا هندسيًا موزعين على 7 محافظات يمنية هي مأرب، الجوف، شبوة، تعز، صعدة، الحديدة، ومحافظة لحج.



ويعد "مسام" مشروعًا إنسانيًا لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018م.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إنتزعت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "‎مسام" 4052 لغمًا وقذيقة غير منفجرة من الساحل الغربي وأتلفتها وفجرتها يوم أمس.ونقل موقع "مسام" على الإنترنت عن المهندس أسامة القصيبي مدير عام المشروع قوله إن العملية التي نفذها الفريقان 19 و30 ‎مسام في منطقة باب المندب تعد العملية الحادية عشرة لمشروع مسام في الساحل الغربي والعملية الـ56 للمشروع في اليمن.مضيفًا أن عملية الإتلاف تضمنت إتلاف 2400 لغم مضاد للدبابات و412 قذيقة متنوعة، بالإضافة إلى 20 عبوة ناسفة و1220 فيوزًا منوعًا، ليصل إجمالي ماتم إتلافه حتى الآن من قبل فرق مسام العاملة هناك إلى 63024 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وغيرها من مخلفات الحرب.وأكد القصيبي أن فرق مسام الهندسية تمكنت منذ انطلاق المشروع وحتى 12 ديسمبر 2019 من نزع وإتلاف أكثر من 118 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.ويعمل المشروع السعودي “مسام” في اليمن بـ32 فريقًا هندسيًا موزعين على 7 محافظات يمنية هي مأرب، الجوف، شبوة، تعز، صعدة، الحديدة، ومحافظة لحج.ويعد "مسام" مشروعًا إنسانيًا لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018م.







انتزاع وإتلاف ألغام وقذائف الساحل الغربي



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