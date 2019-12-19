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الكويت تبدي استعدادها دراسة تزويد اليمن بثلاث طائرات مدنية

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلنت دولة الكويت استعدادها لدراسة طلب اليمن بتزويدها بثلاث طائرات مدنية بناء على طلب تقدم به وزير النقل صالح الجبواني خلال لقائه اليوم بنظيره الكويتي مبارك الحريص.



وقالت وكالة "سبأ" الحكومية إن الوزير الجبواني طرح على نظيره الكويتي السماح للخطوط الجوية الكويتية برفد الأسطول اليمني بثلاث طائرات، وقد أبدى الجانب الكويتي استعداده في حال موافقة الحكومة والقيادة السياسية بدولة الكويت.



وكان اللقاء ناقش أيضًا قضايا العمل المشترك في قطاع النقل الجوي والبحري و أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في هذا المجال.



كما طلب وزير النقل من الجانب الكويتي النظر بعين الاعتبار في الدراسة المعدة لإنشاء ميناء "قناء" بمحافظة شبوة، ووضع الميناء في قائمة أولويات التعاون بين البلدين.. وإمكانية مساهمة الكويت في توفير الاحتياجات الملحة لتوسيع وتطوير مطاري سيئون وعتق.



وأبدى الوزير الكويتي استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم .. مؤكدًا اهتمامه الخاص بما طرح في الاجتماع الذي جرى خلاله الاتفاق على التنسيق المستمر لإنجاز القضايا المطروحة بالتواصل بين وكلاء الوزارتين، وبالتنسيق مع سفارتي البلدين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت دولة الكويت استعدادها لدراسة طلب اليمن بتزويدها بثلاث طائرات مدنية بناء على طلب تقدم به وزير النقل صالح الجبواني خلال لقائه اليوم بنظيره الكويتي مبارك الحريص.وقالت وكالة "سبأ" الحكومية إن الوزير الجبواني طرح على نظيره الكويتي السماح للخطوط الجوية الكويتية برفد الأسطول اليمني بثلاث طائرات، وقد أبدى الجانب الكويتي استعداده في حال موافقة الحكومة والقيادة السياسية بدولة الكويت.وكان اللقاء ناقش أيضًا قضايا العمل المشترك في قطاع النقل الجوي والبحري و أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في هذا المجال.كما طلب وزير النقل من الجانب الكويتي النظر بعين الاعتبار في الدراسة المعدة لإنشاء ميناء "قناء" بمحافظة شبوة، ووضع الميناء في قائمة أولويات التعاون بين البلدين.. وإمكانية مساهمة الكويت في توفير الاحتياجات الملحة لتوسيع وتطوير مطاري سيئون وعتق.وأبدى الوزير الكويتي استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم .. مؤكدًا اهتمامه الخاص بما طرح في الاجتماع الذي جرى خلاله الاتفاق على التنسيق المستمر لإنجاز القضايا المطروحة بالتواصل بين وكلاء الوزارتين، وبالتنسيق مع سفارتي البلدين.







الكويت طائرات مدنية دعم اليمن



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