تلويح بتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا

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*يمن برس - متابعات

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الخميس، موافقتها على "تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري" التي وقعتها مع تركيا في الآونة الأخيرة، في وقت عبر السفير الليبي في تركيا عن ثقته بالدعم العسكري التركي عند الحاجة.وأفاد بيان حكومي بأنه على أثر "اجتماع استثنائي" لمجلس الوزراء برئاسة فائز السراج، "وافق المجلس بالإجماع على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر" 2019.

ولم تصدر عن مجلس الوزراء الذي اجتمع بحضور مسؤولين عسكريين، تفاصيل بنود الاتفاق أو المساعدة العسكرية التي يمكن لتركيا تقديمها للقوات الموالية لحكومة السراج التي تواجه منذ الرابع أبريل الماضي هجوما لقوات خليفة حفتر الساعي للسيطرة على طرابلس.

السفير الليبي لدى أنقرة، عبد الرزاق مختار عبد القادر، أعرب عن ثقته في حصول بلاده على دعم عسكري من تركيا، وقال خلال مقابلة مع صحيفة حرييت التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان "سيقدم يد العون".

وصرح المسؤول الليبي خلال المقابلة التي نشرت الخميس، "نعتقد أن معاليه (الرئيس التركي) سيقدم يد العون من دون تأخير، إذا طلب منه ذلك. علينا أيضا أن نشير إلى العلاقة التاريخية التي توحد الشعبين الليبي والتركي".

وتابع أن إرسال الجنود "لم يكن أمرا غريبا عبر التاريخ"، وذكر حصار طرابلس في عام 1551 مثالا لذلك. وقال إنه خلال تلك الفترة أيضا، لبى العثمانيون نداء شعب طرابلس.

وقال إردوغان في العاشر من الشهر الجاري إنه مسعد لإرسال جنود بلاده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين. وأوضح في هذا الإطار "إذا قدمت ليبيا مثل هذا الطلب يمكننا أن نرسل قواتنا، خصوصا أننا وقعنا اتفاقا عسكريا".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في أعقاب توقيع الجانبين الاتفاق الأمني والعسكري.

وزير الخارجية التركي داود أوغلو قال في 14 ديسمبر أن ما من طلب في هذا الإطار قدم بعد.

السفير الليبي قال في معرض رده على سؤال حول الظروف التي قد تدفع بلاده لطلب قوات من أنقرة، إن "الحكومة الشرعية هي من يقرر"، واصفا الاتفاق بين البلدين بأنه "سيعود بالمنفعة عليهما معا وسيمنح مزايا للمصالح المشتركة.