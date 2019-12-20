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الدبيش: مقترحات جوها تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 02:49:00 مساءً

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الدبيش: مقترحات جوها تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد
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*يمن برس - الحديدة

 

قال المتحدث باسم القوات  المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبلغ كبير المراقبين الدوليين أنه لن تتم إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة إلا بعد البت في الملفات العالقة وهي السـلطة المحلية والأمن الداخلي وخفر السواحل.

 

واعتبر الدبيش في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية نشرته اليوم الجمعة، أن المقترحات التي قدمها رئيس اللجنة الجنرال أبيهجيت جوها، تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث.

 

وأكد أن أي محاولة للخروج عن بنود الاتفاق والمرجعيات فإن الجانب الحكومي يعتبره تماهياً مع جماعة الحوثيين.

 

ومضى المتحدث العسكري قائلاً "اتفاق السويد وبنوده واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تأويل واستخدام الورقة الإنسانية التي سببها الحوثيون لإجبار الجانب الحكومي على القبول بالالتفاف على بنود اتفاق السويد أمر مرفوض".


وطالب بإعادة تصحيح موقف رئيس فريق المراقبين الدوليين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وبنود اتفاق ستوكهولم، محذراً من كارثة كبيرة إذا لم يتم تصحيح مسار عمل الجانب الأممي سواء من حيث الكارثة الإنسانية التي سببها الحوثيون أو في حال عودة الخيار العسكري.




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خاص - يمن برس

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