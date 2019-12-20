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انخفاض كبير بقيمة الريال اليمني في السوق السوداء (أسعار الصرف)
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 10:07:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انخفاضه أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الجمعة.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
هو
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 586 ريال
بيع: 589 ريال
الريال السعودي
شراء: 154.4 ريال
بيع: 154.9 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 602 ريال
بيع: 606 ريال
الريال السعودي
شراء: 158.5 ريال
بيع: 159 ريال
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