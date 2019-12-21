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رونالدو ورفاقه يصلون إلى الرياض استعدادًا لخوض السوبر
السبت, 21 ديسمبر, 2019 01:29:00 مساءً

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رونالدو ورفاقه يصلون إلى الرياض استعدادًا لخوض السوبر
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*يمن برس - متابعة خاصة

َوصلت بعثة فريق يوفنتوس الإيطالي، فجر اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في ملعب "جامعة الملك سعود".
 
وتعتبر المملكة العربية السعودية ضمن المدن غير الإيطالية التي استضافت كأس السوبر  بعد  الولايات المتحدة الأمريكية والصين حيث اعلنت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن استقبال أبرز نجوم العالم للمنافسة على العُرس الكروي المنتظر للعام الثاني على التوالي.

وأكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لويجي دي سيرفو أن العقد الموقع مع الهيئة العامة للرياضة لإقامة السوبر الإيطالي لمدة 3 سنوات. 

واستضاف ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، الجوهرة المشعة، نهائي كأس السوبر الإيطالي عام 2017 جمع بين يوفنتوس وميلان في المباراة التي فاز بها رفاق رونالدو بهدف دون رد حمل توقيع صاروخ ماديرا.

وتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعثة يوفنتوس، التى وصلت إلى مدينة الرياض، لخوض لقاء السوبر الإيطالى.

كما ضمت قائمة يوفنتوس المختارة لخوض السوبر الإيطالي كل من:"تشيزني، بنسوليو، بوفون ، دي تشيليو، كيلليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، بونوتشي، ديميرال ،بيانيتش، رامزي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور ، كريستيانو رونالدو، ديبالا دوجلاس كوستا، بياتسا، بيرنارديسكي، هيجواين، كوادرادو.

ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر الإيطالي بإعتباره بطلا للدوري للمرة الثامنة على التوالي ، في حين جاء تواجد لاتسيو طرفا في تلك المباراة بعد تتويجه بكأس إيطاليا الذي جاء على حساب أتالانتا بهدفين مقابل لاشئ.


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خاص - يمن برس

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