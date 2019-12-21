الجيش يعلن مصرع قائد عسكري حوثي وتحرير مناطق بباقم

*يمن برس - متابعة خاصة

تمكنت قوات الجيش الوطني، من السيطرة على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة.ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن قائد محور ازال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال "الطير والجوهرة" شرق مركز المديرية.وقال العميد الحارثي "إن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء 103 وقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار.مشيرًا إلى اغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها.