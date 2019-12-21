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مجهولون يفجرون مبنى منظمة أجنبية بعد تلغيمه في الضالع
السبت, 21 ديسمبر, 2019 03:18:00 مساءً

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مسلح في الضالع
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مسلح في الضالع

*يمن برس -الضالع
فجر مسلحون مجهولون اليوم السبت مبنى تابعة لمنظمة فرنسية في محافظة الضالع جنوبي البلاد. 

وقالت مصادر محلية إن مجهولين لغموا مقر منظمة اكتد وسط المدينة قبل أن يقوموا بتفجيره .

وتعرف منظمة ACTED ، سابقا بمنظمة وكالة التعاون التقني والتنمية، و هي منظمة إنسانية فرنسية تأسست عام 1993.

وتعتبر أكتيد منظمة غير حكومية وغير سياسية وتعمل على دعم الفئات المستضعفة في جميع أنحاء العالم كما تعمل فرق ACTED في 36 دولة ، وتستجيب لحالات الطوارئ ، بينما تقدم برامج خدمية في التأهيل والتطوير.

وتعتبر هذه أول حادثة يتم فيها تفجير مبنى منظمة غير يمنية في ظرف تشهد جبهات الضالع اشتباكات متقطعة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي



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خاص - يمن برس

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