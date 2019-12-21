مجهولون يفجرون مبنى منظمة أجنبية بعد تلغيمه في الضالع

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مسلح في الضالع

*يمن برس -الضالع

فجر مسلحون مجهولون اليوم السبت مبنى تابعة لمنظمة فرنسية في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين لغموا مقر منظمة اكتد وسط المدينة قبل أن يقوموا بتفجيره .



وتعرف منظمة ACTED ، سابقا بمنظمة وكالة التعاون التقني والتنمية، و هي منظمة إنسانية فرنسية تأسست عام 1993.



وتعتبر أكتيد منظمة غير حكومية وغير سياسية وتعمل على دعم الفئات المستضعفة في جميع أنحاء العالم كما تعمل فرق ACTED في 36 دولة ، وتستجيب لحالات الطوارئ ، بينما تقدم برامج خدمية في التأهيل والتطوير.



وتعتبر هذه أول حادثة يتم فيها تفجير مبنى منظمة غير يمنية في ظرف تشهد جبهات الضالع اشتباكات متقطعة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فجر مسلحون مجهولون اليوم السبت مبنى تابعة لمنظمة فرنسية في محافظة الضالع جنوبي البلاد.







مسلحون الضالع منظمة



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