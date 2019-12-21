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بعد سماعها في ليبيا ومصر..مواطنون يؤكدون سماع أصوات مخيفة في شواطئ عدن

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حوت

*يمن برس -عدن

استغرب مواطنون يمنيون بعدن من الأصوات الصادرة من شواطئ صيرة وخور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن التي سمعوها مساء الجمعة.





وقال مواطنون محليون إنهم سمعوا صوت همهمة تاوس، وتسمى الظاهرة أيضاً بـ"طنين الأرض" وقد سمعت مساء أمس في 3 بلدان متفرقة بدأت من مُدن أوباري وزوارة والزاوية وطرابلس وأوجلة وبنغازي بليبيا, ومدينتي المنيا والإسكندرية بمصر, ومنطقتي صيرة وخور مكسر باليمن.





وأكد سكان محليون أنهم سمعوا أصوات غريبة بخور مكسر وصيرة والمعلا يعتقد أنها أصوات للحوت الأزرق، ولم تعلن جهة رسمية أي نبأ رسمي بخصوص رصد حوت بالمياه الساحلية لعدن.



وتحولت الواقعة إلى مادة خصبة بين أوساط العامة في عدن، بالتزامن مع حديث شعبي في مصر وليبيا بمشاهدة حيتان ضخمة بالقرب من سواحل البلدين.



وكانت انتشرت مقاطع فيديو لأصوات مرعبة لم يتم التعرف على مصدرها ما إن كانت السماء أو البحر المتوسط ولكن على الأغلب أنها صادرة من البحر الأبيض المتوسط وبالأخص على شواطئ الإسكندرية ومطروح وليبيا ويرجح أنها أصوات الحيتان الزرقاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استغرب مواطنون يمنيون بعدن من الأصوات الصادرة من شواطئ صيرة وخور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن التي سمعوها مساء الجمعة.وقال مواطنون محليون إنهم سمعوا صوت همهمة تاوس، وتسمى الظاهرة أيضاً بـ"طنين الأرض" وقد سمعت مساء أمس في 3 بلدان متفرقة بدأت من مُدن أوباري وزوارة والزاوية وطرابلس وأوجلة وبنغازي بليبيا, ومدينتي المنيا والإسكندرية بمصر, ومنطقتي صيرة وخور مكسر باليمن.وأكد سكان محليون أنهم سمعوا أصوات غريبة بخور مكسر وصيرة والمعلا يعتقد أنها أصوات للحوت الأزرق، ولم تعلن جهة رسمية أي نبأ رسمي بخصوص رصد حوت بالمياه الساحلية لعدن.وتحولت الواقعة إلى مادة خصبة بين أوساط العامة في عدن، بالتزامن مع حديث شعبي في مصر وليبيا بمشاهدة حيتان ضخمة بالقرب من سواحل البلدين.وكانت انتشرت مقاطع فيديو لأصوات مرعبة لم يتم التعرف على مصدرها ما إن كانت السماء أو البحر المتوسط ولكن على الأغلب أنها صادرة من البحر الأبيض المتوسط وبالأخص على شواطئ الإسكندرية ومطروح وليبيا ويرجح أنها أصوات الحيتان الزرقاء.







مواطنون ليبيا أصوات مخيفة



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