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الحكومة تعلن فتح منفذ حدودي مع السعودية بعد سنوات من إغلاقه
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 12:30:00 صباحاً

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الحكومة تعلن فتح منفذ حدودي مع السعودية بعد سنوات من إغلاقه
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*يمن برس - متابعات

كشف وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، السبت عن إقرار فتح معبر بري جديد وفتح الرحلات الجوية أمام الحجاج اليمنيين في حج 1441هـ.

 

وأكد عطية خلال توقيعه المحاضر الرسمية للخدمات مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، فتح منفذ البقع بصعدة، لتسهيل قدوم الحجاج بعد أن كان مقتصرا على منفذ الوديعة البري منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وفق ماأوردته "عكاظ" السعودية.


 وأشار إلى قدوم حجاج اليمن جوا في الموسم القادم، متوقعاً وصول 3 آلاف حاج يمني عبر الطائرات التي ستقلع من مطارات عدن وسيؤون والريان من أصل 24.250 حاجا سيؤدون الفريضة.

 

 وكانت الوزارة قد طالبت في وقت سابق من هذا الشهر السلطات السعودية السماح بفتح المجال الجوي لتسهيل نقل الحجاج اليمنيين.




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خاص - يمن برس

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