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إصابة جنديين في المحفد بأبين بهجوم لمسلحين يتبعون الانتقالي
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 01:52:00 مساءً

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إصابة جنديين في المحفد بأبين بهجوم لمسلحين يتبعون الانتقالي
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*يمن برس - متابعة خاصة

أصيب جنديان فجر الأحد إثر هجوم لمسلحين محليين موالين للمجلس الانتقالي على مواقع تابعة لقوات الجيش في منطقة طاليل غربي مدينة المحفد التابعة لمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي إن جنديين أصيبا بجروح أحدهما خفيفة والآخر متوسطة في الهجوم الذي شنه مسلحون محليون يعتقد أنهم يتلقون دعماً من المجلس الانتقالي الجنوبي بقذائف الآر بي جي والهاون على مواقع تابعة لقوات الجيش الحكومي في منطقة "طاليل" الواقعة في مديرية المحفد جنوب شرقي أبين.

وأفاد المصدر أن المسلحين حاولوا الاستيلاء على عربات (أطقم) تابعة للجيش لكنهم بعد ذلك هاجموها ببعض القذائف ما أدى إلى إعطاب إحدى العربات في حين نشب حريق في عربتين أخريتين.

وتتمركز قوات من الجيش في بلدتي طاليل ووادي ضيقة غربي المحفد في حين يعد هذا الهجوم هو الثاني خلال أسبوع بعد هجوم ممُاثل أدى إلى إصابة 3 من أفراد الجيش التابع للحكومة الشرعية.


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خاص - يمن برس

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