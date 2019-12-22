 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / ظهور تسعة طلاب يمنيين في هذا المكان بعد أسابيع من اختفائهم المفاجئ
ظهور تسعة طلاب يمنيين في هذا المكان بعد أسابيع من اختفائهم المفاجئ
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 02:45:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ظهور تسعة طلاب يمنيين في هذا المكان بعد أسابيع من اختفائهم المفاجئ
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -إب
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.
 
وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.
 
وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتال
 
المصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
 
يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.
 
وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.
 
وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتال
 
المصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
 
يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
482
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©