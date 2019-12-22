الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / ظهور تسعة طلاب يمنيين في هذا المكان بعد أسابيع من اختفائهم المفاجئ

ظهور تسعة طلاب يمنيين في هذا المكان بعد أسابيع من اختفائهم المفاجئ

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -إب

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.



وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.



وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتال



المصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.



يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.



وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.



وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتال



المصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.



يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتالالمصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتالالمصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.







طلاب إب الجبهات



شارك الخبر أصدقاءك:



482

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







