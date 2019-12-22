ظهور تسعة طلاب يمنيين في هذا المكان بعد أسابيع من اختفائهم المفاجئ

*يمن برس -إب
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.
وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.
وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتال
المصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بظهور 9 من الطلاب المختفين منذ أسابيع، في جبهات القتال الحوثية بعد اختطفاهم وإخضاعهم لدورات طائفية.
وقالت المصادر إن 9 طلاب من ذات الفئات السنية الصغرى، اختفوا أواخر نوفمبر الماضي من إحدى بلدات مديرية المشنة، شرق إب، ليظهروا بعد عمليات بحث مطولة في إحدى جبهات القتال الحوثية.
وبحسب المصادر فإن الطلاب المختفين من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا بشكل مفاجئ وفي وقت متزامن، الأمر الذي دفع أهاليهم بالبحث عنهم بكل السبل، وبعد أسابيع اتضح أن المليشيا اختطفتهم وأخضعتهم لدورات طائفية قبل أن تزج بهم في جبهات القتال
المصادر أشارت إلى أن الأهالي يحاولون إعادة أبنائهم من الجبهات بأي ثمن عبر وساطات حوثية وسماسرة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
يأتي ذلك في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الطلاب والأطفال من شوارع ومدارس محافظة إب، وظهور أعداداً منهم في وقت لاحق بجبهات القتال أو السجون الحوثية.
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