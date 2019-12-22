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الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 10 متهمين بجريمة قتل بعد فرارهم من السجن في تعز

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أطقم الشرطة في تعز

*يمن برس -تعز

ألقت قوات الشرطة العسكرية، اليوم الأحد، القبض على عشرة سجناء متهمين في جريمة قتل مرافقي محافظ المحافظة بعد ساعات على فرارهم من سجن مدينة التربة جنوب تعز جنوبي غرب اليمن.



وقالت قوات الشرطة العسكرية في بلاغ صحفي بأنها تمكنت من إلقاء القبض على 10 سجناء بعد ساعات من فرارهم إلى مناطق مجاورة لمدينة التربة مركز مديرية الشمايتين.



يشار إلى أن فرار هؤلاء السجناء حدث بعد أيام من إصدار النيابة العامة قرار اتهام بتورطهم بقتل أشرف الذبحاني وأسامه الأشعري مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان، بداية شهر أكتوبر الفائت، في مدينة التربة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت قوات الشرطة العسكرية، اليوم الأحد، القبض على عشرة سجناء متهمين في جريمة قتل مرافقي محافظ المحافظة بعد ساعات على فرارهم من سجن مدينة التربة جنوب تعز جنوبي غرب اليمن.وقالت قوات الشرطة العسكرية في بلاغ صحفي بأنها تمكنت من إلقاء القبض على 10 سجناء بعد ساعات من فرارهم إلى مناطق مجاورة لمدينة التربة مركز مديرية الشمايتين.يشار إلى أن فرار هؤلاء السجناء حدث بعد أيام من إصدار النيابة العامة قرار اتهام بتورطهم بقتل أشرف الذبحاني وأسامه الأشعري مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان، بداية شهر أكتوبر الفائت، في مدينة التربة.







الشرطة تعز متهمين



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