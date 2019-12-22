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"أنثى نمر" تفترس وافدا سودانيا في الرياض والسعودية تكشف تفاصيل الحادثة
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 04:35:00 مساءً

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"أنثى نمر" تفترس وافدا سودانيا في الرياض والسعودية تكشف تفاصيل الحادثة
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*يمن برس - متابعة خاصة
أصدرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا رسميا، حول واقعة افتراس نمر شخصا بحديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت.

وأوضحت "أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول، وأثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة "النمر البنغالي"، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدما حبلا معه مسبقا ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، إذ تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر".


وتابع البيان: "وعليه، تم إبلاغ الحديثة من قبل الحراسات الأمنية، مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرة على النمر، وعلى إثر ذلك تم تخديره، وإخراج الزائر، المدعو محمد عبد المحسن، وهو سوداني الجنسية، من مواليد عام 1995، من قبل حراس الحديقة، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة في جسده، وعلى الفور تم تقديم له الإسعافات الأولية، من قبل طبيب الحديقة، حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية، والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث".

واختتمت أمانة الرياض بيانها بأنه "تم نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤال الزائر عن الدافع وراء فعله، ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة".


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خاص - يمن برس

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