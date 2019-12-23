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تفجير يستهدف مجمعًا تجاريًا في الضالع

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*يمن برس - متابعة خاصة



إستهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية مجمعًا تجاريًا بقنبلة يدوية شرقي مدينة الضالع، ولاذوا بالفرار.



وقال مالك المجمع محامي الجباري، إن القنبلة انفجرت في بوابة المجمع الذي يملكه "مجمع المطار" ولم تخلف خسائر بشرية عدا تهشم زجاجات المجمع الأمامي بالكامل.



وأضاف أنها المرة الثانية التي يستهدف فيها المجمع دون أي ردة فعل من الجهات الأمنية بالمحافظة رغم البلاغات المكررة.



يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف مكاتب خمس منظمات إنسانية عاملة بالمدينة بسلسلة تفجيرات متزامنة، أجبرتها على تعليق كافة أنشطتها بالمحافظة.



وتشهد مدينة الضالع عاصمة المحافظة ترديًا أمنيًا منذ بدء الحرب عام 2015، رغم تحريرها من قبضة قوات جماعة الحوثي في نفس العام.



وذكرت مصادر محلية أن عددًا من المنظمات العاملة في محافظة الضالع علقت عملها بعد تفجير واستهداف بعضٍ من مقرات هذه المنظمات، في حين توجهت الكوادر العاملة في هذه المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة عملها من هناك .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إستهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية مجمعًا تجاريًا بقنبلة يدوية شرقي مدينة الضالع، ولاذوا بالفرار.وقال مالك المجمع محامي الجباري، إن القنبلة انفجرت في بوابة المجمع الذي يملكه "مجمع المطار" ولم تخلف خسائر بشرية عدا تهشم زجاجات المجمع الأمامي بالكامل.وأضاف أنها المرة الثانية التي يستهدف فيها المجمع دون أي ردة فعل من الجهات الأمنية بالمحافظة رغم البلاغات المكررة.يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف مكاتب خمس منظمات إنسانية عاملة بالمدينة بسلسلة تفجيرات متزامنة، أجبرتها على تعليق كافة أنشطتها بالمحافظة.وتشهد مدينة الضالع عاصمة المحافظة ترديًا أمنيًا منذ بدء الحرب عام 2015، رغم تحريرها من قبضة قوات جماعة الحوثي في نفس العام.وذكرت مصادر محلية أن عددًا من المنظمات العاملة في محافظة الضالع علقت عملها بعد تفجير واستهداف بعضٍ من مقرات هذه المنظمات، في حين توجهت الكوادر العاملة في هذه المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة عملها من هناك .







قنبلة يدوية مجمع تجاري الضالع



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