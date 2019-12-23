 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تفجير يستهدف مجمعًا تجاريًا في الضالع
تفجير يستهدف مجمعًا تجاريًا في الضالع
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 09:49:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تفجير يستهدف مجمعًا تجاريًا في الضالع
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

إستهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية مجمعًا تجاريًا بقنبلة يدوية شرقي مدينة الضالع، ولاذوا بالفرار.

وقال مالك المجمع محامي الجباري، إن القنبلة انفجرت في بوابة المجمع الذي يملكه "مجمع المطار" ولم تخلف خسائر بشرية عدا تهشم زجاجات المجمع الأمامي بالكامل.

وأضاف أنها المرة الثانية التي يستهدف فيها المجمع دون أي ردة فعل من الجهات الأمنية بالمحافظة رغم البلاغات المكررة.

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف مكاتب خمس منظمات إنسانية عاملة بالمدينة بسلسلة تفجيرات متزامنة، أجبرتها على تعليق كافة أنشطتها بالمحافظة.

وتشهد مدينة الضالع عاصمة المحافظة ترديًا أمنيًا منذ بدء الحرب عام 2015، رغم تحريرها من قبضة قوات جماعة الحوثي في نفس العام.

 وذكرت مصادر محلية أن عددًا من المنظمات العاملة في محافظة الضالع علقت عملها بعد تفجير واستهداف بعضٍ من مقرات هذه المنظمات، في حين توجهت الكوادر العاملة في هذه المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة عملها من هناك .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
226
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©