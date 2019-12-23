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قوات الجيش الوطني تسيطر على سلسلة تباب في باقم بصعدة
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 01:51:00 مساءً

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قوات الجيش الوطني تسيطر على سلسلة تباب في باقم بصعدة
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*يمن برس - متابعة خاصة
تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، من تحقيق تقدم كبير في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة من التباب والمرتفعات الجبلية غرب جبال الطيرة والجوهرة الاستراتيجية.

وأكدت المصادر أن التقدم تم بإسناد من طيران التحالف في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع عناصر مليشيا الحوثي.

كما أكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيات خلال المواجهات.


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خاص - يمن برس

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