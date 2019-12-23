بسبب اسمه ..السلطات الكويتية تمنع "مواطن يمني" من دخول أراضيها وهذا ما قاله!

*يمن برس -صحف
منعت السلطات الكويتة أمس الأول مواطن يمني من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وبحسب صحيفة الأيام فإن السلطات الكوتية منعت المواطن (صدام حسين بن حازب) من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها بسبب اسمه(صدام حسين).
وقدم (صدام حسين) مدرب جودو نادي ثمر الرياضي من مديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج مع فريقه للمشاركة في البطولة العربية للجودو، التي سوف تقام في دولة الكويت نهاية يناير القادم.
وبينما تمت الموافقة على منح بقية الفريق تأشيرات الدخول إلى الكويت فإن الفريق يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية للجودو بسبب منع مدرب الفريق صدم حازب من تأشيرة الدخول.
وقال المدرب صدام حسين بن حازب لأخبار اليوم “الموضوع لا يستدعي كل ذلك من قبل إخواننا الكويتيين الذين نكن لهم كل الحب والاحترام والتقدير لمواقفهم الداعمة لبلدنا وبصماتهم الإنسانية تجاه الشعب اليمني ولا أحد يتنكر لتلك المواقف التي هي شاهدة على العصر وقد لمسها شعبنا في ربوع وطننا الحبيب"
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