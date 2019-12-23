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(بالأسماء).. 20 منظمة تعلن تعليق أعمالها بعد تفجير مقرات بعضها في الضالع

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طاقم منظمة أطباء بلا حدود

*يمن برس -الضالع

علقت نحو 20 منظمة دولية ومحلية ومؤسسات خيرية أعمالها، اليوم الاثنين، في محافظة الضالع عقب هجمات استهدفت مقار بعض المنظمات في المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن "20 منظمة دولية ومؤسسة وجمعية علقت أعمالها في الضالع وبعضها سحبت موظفيها وغادرت".







وأمس الأحد، استهدفت أربعة انفجارات متتالية مقرات لجنة الإنقاذ الدولية، وأكتد، وأُوكسفام، المتواجدة في مدينة الضالع.



وذكرت المصادر أن عملية استهداف مقرات المنظمات الدولية تمت عبر إطلاق قذائف من نوع (آر بي جي)، من قبل مسلحين مجهولين.





وهذه أسماء الــ 20 منظمة التي علقت أعمالها في المحافظة:



1) أكتد



2) مرسي كوربس



3) أي آر سي



4) أوكسفام



5) كير العالمية



6) جلوبال العالمية



7) يونيسف



8) دي آر سي



9) آدرا



10) سولدارتي



11) حماية الطفل



12) دبليو آل بي (الغذاء العالمي)



13) الهجرة الدولية



14) أس إف سي جي



15) ديفرستي



16) آي سي آر سي



17) كون فدنشال



18) الإنقاذ الدولية



بالإضافة إلى:



19) صندوق النقد الدولي



20) جمعيات ومؤسسات بارزة, أشهرها جمعية رعاية الأسرة (YFCA) والتي كانت متكفلة بمشروع النظافهكة في مدينة الضالع. وجمعيات خيرية محلية عاملة في الإغاثة ودعم الأسر الفقيرة.



وكانت منظمة أطباء بلا حدود وجمعيات خيرية محلية قد غادرت الضالع وأوقفت أنشطتها منذ أكثر من عام بسبب التهديدات والاعتداءات.





وتشهد محافظة الضالع انفلاتا أمنيا وفوضى غير مسبوقين منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن وانقلابه على الدولة مطلع أغسطس/آذار الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك علقت نحو 20 منظمة دولية ومحلية ومؤسسات خيرية أعمالها، اليوم الاثنين، في محافظة الضالع عقب هجمات استهدفت مقار بعض المنظمات في المحافظة.وقالت مصادر محلية إن "20 منظمة دولية ومؤسسة وجمعية علقت أعمالها في الضالع وبعضها سحبت موظفيها وغادرت".وأمس الأحد، استهدفت أربعة انفجارات متتالية مقرات لجنة الإنقاذ الدولية، وأكتد، وأُوكسفام، المتواجدة في مدينة الضالع.وذكرت المصادر أن عملية استهداف مقرات المنظمات الدولية تمت عبر إطلاق قذائف من نوع (آر بي جي)، من قبل مسلحين مجهولين.وهذه أسماء الــ 20 منظمة التي علقت أعمالها في المحافظة:1) أكتد2) مرسي كوربس3) أي آر سي4) أوكسفام5) كير العالمية6) جلوبال العالمية7) يونيسف8) دي آر سي9) آدرا10) سولدارتي11) حماية الطفل12) دبليو آل بي (الغذاء العالمي)13) الهجرة الدولية14) أس إف سي جي15) ديفرستي16) آي سي آر سي17) كون فدنشال18) الإنقاذ الدوليةبالإضافة إلى:19) صندوق النقد الدولي20) جمعيات ومؤسسات بارزة, أشهرها جمعية رعاية الأسرة (YFCA) والتي كانت متكفلة بمشروع النظافهكة في مدينة الضالع. وجمعيات خيرية محلية عاملة في الإغاثة ودعم الأسر الفقيرة.وكانت منظمة أطباء بلا حدود وجمعيات خيرية محلية قد غادرت الضالع وأوقفت أنشطتها منذ أكثر من عام بسبب التهديدات والاعتداءات.وتشهد محافظة الضالع انفلاتا أمنيا وفوضى غير مسبوقين منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن وانقلابه على الدولة مطلع أغسطس/آذار الماضي.







الضالع منظمة تعليق أعمال



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