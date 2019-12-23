مقتل شاب في ظروف غامضة جنوبي تعز (الاسم+التفاصيل)

*يمن برس -تعز
قالت مصادر محلية إن شابا قتل ، على يد مسلحين مجهولين،في مدينة التربة جنوب محافظة تعز إلى الجنوب الغربي من اليمن.
وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين، اغتالوا الشاب أصيل محمد عبدالله الزريقي، قرب مصرف الكريمي في مدينة التربة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن مدينة التربة اعتقلت أربعة مسلحين يشتبه بضلوعهم في الجريمة.
ونوهت إلى أن الأجهزة الأمنية تراجع كاميرات المراقبة التابعة للمحلات بهدف التعرف على الجناة.
ولفتت إلى أن حادثة اغتيال الشاب أصيل أتت عقب محاولة مسلحين مجهولين اختطاف مدير مكتب مدير عام مديرية الشمايتين سمير الزريقي الذي يعمل مقرراً للجنه الأمنية في المديرية.
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