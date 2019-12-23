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الحوثي يعلن إفراجه عن 23 معتقلا بعد اعتقالهم لهذه التهمة!

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*يمن برس -وكالات

أعلنت المليشيا الحوثية، اليوم الاثنين، الإفراج عن 23 معتقلا في العاصمة صنعاء، تم توقيفهم سابقا بتهمة محاولة الالتحاق بالجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها الجماعة، أن "المفرج عنهم تم التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد أن كانوا في طريقهم للالتحاق بجبهات الحكومة الشرعية".



ونقلت وكالة "سبأ" عن مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي أبو حليقة، المعين من قبل المليشيا الحوثية القول إن "عملية الإفراج جاءت بناء على توجيهات قائد الثورة (عبدالملك الحوثي) ورئيس المجلس السياسي الأعلى (مهدي المشاط) وفي إطار قرار العفو العام".





ودعا العميد أبو حليقة من وصفهم بـ"المغرر بهم" في إشارة للمقاتلين في صفوف الجيش اليمني، إلى "العودة إلى الصف الوطني وترك جبهات ومواقع الغزاة الذين سيرحلون عما قريب كما رحل أسلافهم".



وأشار إلى "أن العدو ومرتزقته ، في إشارة لقوات الحكومة الشرعية، بعد فشلهم في الجبهات لجأوا إلى استقطاب عدد من المغرر بهم في محاولة لاستغلال الظروف والأوضاع المادية".



وحث المسؤول العسكري، المفرج عنهم على "الاستفادة من الدورة التوعوية التي تلقوا فيها عدداً من المحاضرات الهادفة خلال فترة التحفظ عليهم حسب قوله".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت المليشيا الحوثية، اليوم الاثنين، الإفراج عن 23 معتقلا في العاصمة صنعاء، تم توقيفهم سابقا بتهمة محاولة الالتحاق بالجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها الجماعة، أن "المفرج عنهم تم التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد أن كانوا في طريقهم للالتحاق بجبهات الحكومة الشرعية".ونقلت وكالة "سبأ" عن مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي أبو حليقة، المعين من قبل المليشيا الحوثية القول إن "عملية الإفراج جاءت بناء على توجيهات قائد الثورة (عبدالملك الحوثي) ورئيس المجلس السياسي الأعلى (مهدي المشاط) وفي إطار قرار العفو العام".ودعا العميد أبو حليقة من وصفهم بـ"المغرر بهم" في إشارة للمقاتلين في صفوف الجيش اليمني، إلى "العودة إلى الصف الوطني وترك جبهات ومواقع الغزاة الذين سيرحلون عما قريب كما رحل أسلافهم".وأشار إلى "أن العدو ومرتزقته ، في إشارة لقوات الحكومة الشرعية، بعد فشلهم في الجبهات لجأوا إلى استقطاب عدد من المغرر بهم في محاولة لاستغلال الظروف والأوضاع المادية".وحث المسؤول العسكري، المفرج عنهم على "الاستفادة من الدورة التوعوية التي تلقوا فيها عدداً من المحاضرات الهادفة خلال فترة التحفظ عليهم حسب قوله".







صنعاء الحوثي الإفراج



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